ЦСКА всухую победил «Сибирь», прервав серию из 4 поражений. Спронг набрал 1+2, Гамзин сделал 24 сэйва

ЦСКА прервал серию из четырех поражений в КХЛ.

ЦСКА обыграл «Сибирь» (4:0) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда тренера Игоря Никитина прервала серию из 4 поражений подряд.

Дэниэл Спронг набрал 3 (1+2) очка. Вратарь Дмитрий Гамзин отразил все 24 броска по своим воротам.

На данный момент ЦСКА занимает 8-е место в таблице Запада с 24 очками в 24 матчах.

«Сибирь » идет 11-й на Востоке с 17 баллами после 23 игр. Это 9-е поражение команды подряд.