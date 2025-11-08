  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Русские перцы» и команда сухопутных сил ВС Ирана сыграли в матче открытия чемпионата исламской республики – 1:3. Российский клуб был создан в 2023-м
0

«Русские перцы» и команда сухопутных сил ВС Ирана сыграли в матче открытия чемпионата исламской республики – 1:3. Российский клуб был создан в 2023-м

В Иране стартовал чемпионат по хоккею с участием команды «Русские перцы».

Чемпионат Ирана по хоккею-2025/26 стартовал в Тегеране. В матче открытия на площадке комплекса IranMall сыграли российская команда «Русские перцы» и иранская команда сухопутных сил ВС исламской республики.

Игра состоялась вечером 7 ноября и завершилась победой иранской команды со счетом 3:1. Торжественное вбрасывание шайбы произвел начальник департамента по делам провинций Министерства спорта и молодежи Ирана Абдалла Чаман Голи, сообщает ТАСС.

Капитан «Русских перцев» Игорь Демкин сообщил, что основной задачей российской команды является закончить сезон в первой тройке.

«Несмотря на то, что в нашей команде «Русский перцы» нет профессионалов и большая часть игроков взяла в руки клюшки только в Иране, настрой у всех боевой. Пусть не всегда получается, но мы стремимся выиграть каждую игру», – сказал Демкин.

Команда «Русские перцы» была создана в Иране в 2023 году. Большая часть хоккеистов – граждане России, которые проживают и работают на территории Ирана. В этом сезоне в состав команды также вошли двое иранцев и один гражданин Беларуси. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
ТАСС
любительский хоккей
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о развитии детского хоккея: «Мы построили катки из внебюджетных источников, собираем инвесторов. Рассчитываем на поддержку, это очень важно»
4 ноября, 13:31
Ротенберг об Олимпиаде-2026: «Будем следить. Тренеры и менеджеры обязаны смотреть матчи, изучать инновации и развиваться»
4 ноября, 09:11
Главные новости
НХЛ. «Питтсбург» в гостях у «Нью-Джерси», «Рейнджерс» против «Айлендерс», «Тампа» примет «Вашингтон», «Вегас» сыграет с «Анахаймом», «Эдмонтон» – с «Колорадо»
10 минут назадLive
КХЛ. «Динамо» Москва против СКА, «Локомотив» обыграл «Ак Барс», «Шанхай» проиграл «Северстали», ЦСКА всухую победил «Сибирь»
15 минут назадLive
«Лада» прервала 6-матчевую победную серию минского «Динамо». Трушков отразил 49 бросков, сделав шатаут
42 минуты назад
У «Шанхая» 8 поражений в 9 последних матчах, сегодня – 2:4 от «Северстали». Команда Галлана идет 7-й на Западе
53 минуты назад
«Локомотив» выиграл 8 из 9 последних матчей и идет 1-м на Западе. У «Ак Барса» 3-е поражение подряд
сегодня, 16:36
ЦСКА всухую победил «Сибирь», прервав серию из 4 поражений. Спронг набрал 1+2, Гамзин сделал 24 сэйва
сегодня, 16:17
Экс-ведущая СКА ТВ Зухра о Fan ID: «В России напрочь убит футбол, была надежда на хоккей, но теперь и он будет убит. Все делается, чтобы на стадион не приходили вовсе»
сегодня, 15:59
Роман Ротенберг: «В сборной России U18 очень сильные игроки, у них высокий уровень. Эти ребята станут новыми Капризовыми, Овечкиными, Малкиными, возможно»
сегодня, 15:32
Плющев о Кузнецове: «Прежде чем брать игрока в его состоянии, «Металлургу» нужно было все взвесить и обдумать. У Евгения поначалу должны были быть трудности, это очевидно»
сегодня, 15:15
Сушинский о Fan ID: «Не понимаю, почему для кого-то проблема его сделать? Зашел на «Госуслуги», нажал кнопку – все»
сегодня, 14:42
Ко всем новостям
Последние новости
Гатиятулин об 1:3 от «Локомотива»: «Было много хороших отрезков. Обидно, что остались без очков, но вопросы к нам самим»
3 минуты назад
Буцаев о 0:4 от ЦСКА: «Мы ехали с настроем дать бой, местами это получилось. Две грубейшие ошибки во втором периоде стоили конечного результата»
12 минут назад
Никитин о Спронге: «Виден прогресс. Играя в командный хоккей, ты получаешь шанс реализовать свой талант, мы не изобретаем ничего нового»
23 минуты назад
Конюшков о том, кто ассоциируется с Зиданом: «Разин, тоже лысый»
32 минуты назад
Первый россиянин, кто выиграл Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
сегодня, 16:30Тесты и игры
«Торонто» отстранил Кемпфа без сохранения зарплаты. Форвард с зарплатой 2,4 млн долларов отказался играть в АХЛ (Sportsnet)
сегодня, 14:59
Россия U20 выиграла Кубок Будущего «3 на 3». В финале обыграли Беларусь U20 – 6:1
сегодня, 14:15
Сурин о «Нэшвилле»: «Меня ждут, но нужно нарастить массу и много над чем работать. Радулов постоянно напоминает, что в НХЛ игроки сильнее, а борьба – жестче»
сегодня, 13:32
Марек о вратарях «Эдмонтона»: «Я бы присмотрелся к Саросу. У него длинный и дорогой контракт, но «Ойлерс» не надо думать, что будет через много лет»
сегодня, 12:54
«Каролина» поместила Гостисбеера в список травмированных. У защитника 7 очков и полезность «+8» за 6 матчей в этом сезоне
сегодня, 12:29