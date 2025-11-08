«Русские перцы» и команда сухопутных сил ВС Ирана сыграли в матче открытия чемпионата исламской республики – 1:3. Российский клуб был создан в 2023-м

В Иране стартовал чемпионат по хоккею с участием команды «Русские перцы».

Чемпионат Ирана по хоккею-2025/26 стартовал в Тегеране. В матче открытия на площадке комплекса IranMall сыграли российская команда «Русские перцы» и иранская команда сухопутных сил ВС исламской республики.

Игра состоялась вечером 7 ноября и завершилась победой иранской команды со счетом 3:1. Торжественное вбрасывание шайбы произвел начальник департамента по делам провинций Министерства спорта и молодежи Ирана Абдалла Чаман Голи, сообщает ТАСС.

Капитан «Русских перцев» Игорь Демкин сообщил, что основной задачей российской команды является закончить сезон в первой тройке.

«Несмотря на то, что в нашей команде «Русский перцы» нет профессионалов и большая часть игроков взяла в руки клюшки только в Иране, настрой у всех боевой. Пусть не всегда получается, но мы стремимся выиграть каждую игру», – сказал Демкин.

Команда «Русские перцы» была создана в Иране в 2023 году. Большая часть хоккеистов – граждане России, которые проживают и работают на территории Ирана. В этом сезоне в состав команды также вошли двое иранцев и один гражданин Беларуси.