«Торонто» отстранил Кемпфа без сохранения зарплаты. Форвард с зарплатой 2,4 млн долларов отказался играть в АХЛ (Sportsnet)

«Торонто» отстранил Давида Кемпфа без сохранения зарплаты.

По информации Sportsnet, 30-летний нападающий системы «Торонто» Давид Кемпф был временно отстранен клубом без сохранения заработной платы.

Чешский хоккеист, получающий 2,4 млн долларов за сезон, отказался продолжать играть в АХЛ за фарм-клуб «Мэйпл Лифс».

Перед началом сезона он прошел через драфт отказов и был отправлен в «Торонто Марлис», за который провел 4 матча и набрал 1 (0+1) очко.

Кемпф выступал за «Торонто » четыре сезона. В прошлом регулярном чемпионате он набрал 13 (5+8) очков за 59 игр. В Кубке Стэнли он вышел на лед в одном матче.

Всего в НХЛ у форварда 571 игра и 150 (52+98) очков с учетом плей-офф.