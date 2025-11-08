«Торонто» отстранил Кемпфа без сохранения зарплаты. Форвард с зарплатой 2,4 млн долларов отказался играть в АХЛ (Sportsnet)
«Торонто» отстранил Давида Кемпфа без сохранения зарплаты.
По информации Sportsnet, 30-летний нападающий системы «Торонто» Давид Кемпф был временно отстранен клубом без сохранения заработной платы.
Чешский хоккеист, получающий 2,4 млн долларов за сезон, отказался продолжать играть в АХЛ за фарм-клуб «Мэйпл Лифс».
Перед началом сезона он прошел через драфт отказов и был отправлен в «Торонто Марлис», за который провел 4 матча и набрал 1 (0+1) очко.
Кемпф выступал за «Торонто» четыре сезона. В прошлом регулярном чемпионате он набрал 13 (5+8) очков за 59 игр. В Кубке Стэнли он вышел на лед в одном матче.
Всего в НХЛ у форварда 571 игра и 150 (52+98) очков с учетом плей-офф.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
