Панарин снова побрился налысо: «Мне нужно было что-то поменять. Следующий шаг – левый хват клюшки, если это не сработает»

Артемий Панарин снова побрился налысо.

В нынешнем сезоне 34-летний форвард отметился 7 (2+5) баллами в 14 играх. Он не набрал очков в последних 6 матчах.

«Мне нужно было что-то поменять.

Следующий шаг – левый хват клюшки, если это не сработает», – сказал Панарин после тренировки в четверг.