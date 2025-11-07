Панарин снова побрился налысо: «Мне нужно было что-то поменять. Следующий шаг – левый хват клюшки, если это не сработает»
Артемий Панарин снова побрился налысо.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о том, что снова побрился налысо.
В нынешнем сезоне 34-летний форвард отметился 7 (2+5) баллами в 14 играх. Он не набрал очков в последних 6 матчах.
«Мне нужно было что-то поменять.
Следующий шаг – левый хват клюшки, если это не сработает», – сказал Панарин после тренировки в четверг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: New York Post
