  Роман Ротенберг: «В сборной России U18 очень сильные игроки, у них высокий уровень. Эти ребята станут новыми Капризовыми, Овечкиными, Малкиными, возможно»
5

Роман Ротенберг: «В сборной России U18 очень сильные игроки, у них высокий уровень. Эти ребята станут новыми Капризовыми, Овечкиными, Малкиными, возможно»

Роман Ротенберг оценил уровень игроков сборной России U18.

Первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг ответил на вопрос, могут ли в России благодаря системе развития детско-юношеского хоккея вырасти будущие хоккейные звезды, наподобие Александра Овечкина.

«Уже появляются. Если вы посмотрите на сборную России до 18 лет, там играют очень сильные игроки, у них очень высокий уровень.

Возможно, эти ребята станут новыми звездами, Капризовыми, Овечкиными, Малкиными», – сказал Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РИА Новости»
Роман Ротенберг
сборная России U25
РИА Новости
детский хоккей
Александр Овечкин
ФХР
сборная России U18
Евгений Малкин
Кирилл Капризов
