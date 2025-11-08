  • Спортс
  • Сушинский о Fan ID: «Не понимаю, почему для кого-то проблема его сделать? Зашел на «Госуслуги», нажал кнопку – все»
58

Максим Сушинский поделился мнением о системе Fan ID.

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский поделился мнением о возможном введении Fan ID на хоккее.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планах расширить систему, действующую сейчас только на матчах футбольной Мир РПЛ.

«Fan ID – для меня не проблема. Не понимаю, почему для кого-то проблема его сделать. Почему нельзя сделать? Это же просто – зашел на «Госуслуги», нажал кнопку – все.

Согласен, что лишний документ не нужен. Не понимаю, какая особая польза от него должна быть. Но в хоккее нет большого фанатского сектора, цивилизованные люди. Никаких проблем с этим не будет. Если бы были какие-то происшествия на хоккее, то можно было бы вводить, но хулиганских действий мы не видим.

Что касается посещаемости, то не могу сказать, повлияет или нет. Но я ходил и буду ходить», – заявил Сушинский.

Зубарев о недопуске фанатов «Шанхая» в Ледовый из-за иероглифов на свитерах: «Просто ######. Fan ID еще введите. Вы что, издеваетесь?»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
Fan ID
logoКХЛ
logoСоветский спорт
Политика
болельщики
logoпремьер-лига Россия
logoМаксим Сушинский
