Никитин о Спронге: «Виден прогресс. Играя в командный хоккей, ты получаешь шанс реализовать свой талант, мы не изобретаем ничего нового»

Игорь Никитин отметил прогресс в игре Дэниэля Спронга за ЦСКА.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу в матче против «Сибири» со счетом 4:0.

Армейская команда прервала серию из 4 поражений. Дэниэл Спронг набрал 3 (1+2) очка. Вратарь Дмитрий Гамзин отразил все 24 броска по своим воротам.

– Нужная для нас победа. Нужно правильно принять ее и готовиться к следующей игре.

– Как эта победа отразится на психологическом настрое команды?

– Посмотрим уже послезавтра, что рассказывать.

– Месяц назад вы говорили, что Спронг не очень командный игрок, теперь ваше мнение поменялось?

– Я не говорил, что он не очень командный, говорил, что ему нужно обратить внимание на командную игру.

Всем виден его прогресс. Играя в командный хоккей, ты получаешь шанс реализовать свой талант, мы не изобретаем ничего нового, – сказал Никитин.

ЦСКА всухую победил «Сибирь», прервав серию из 4 поражений. Спронг набрал 1+2, Гамзин сделал 24 сэйва