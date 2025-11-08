Буцаев о 0:4 от ЦСКА: «Мы ехали с настроем дать бой, местами это получилось. Две грубейшие ошибки во втором периоде стоили конечного результата»

Вячеслав Буцаев оценил игру «Сибири» в матче с ЦСКА.

Главный тренер «Сибири » Вячеслав Буцаев высказался после матча против ЦСКА (0:4).

Это девятое поражение команды подряд.

«Мы сюда ехали с настроем дать бой, местами это получилось, местами не совсем. Счет на табло. Первый гол – везение, рикошет от соперника. В концовке удалились и пропустили в меньшинстве.

Сегодня мы заработали три удаления в чужой зоне, такого не должно происходить. Две грубейшие ошибки во втором периоде стоили конечного результата.

Были хорошие моменты, но когда заигрывались или что-то выдумывали, ЦСКА нас наказывал. Не смогли реализовать свои моменты, от этого итоговый счет», – сказал Буцаев.