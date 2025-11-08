У «Шанхая» 8 поражений в 9 последних матчах, сегодня – 2:4 от «Северстали». Команда Галлана идет 7-й на Западе

«Шанхай» проиграл 8 из 9 последних матчей в КХЛ.

«Шанхай Дрэгонс » уступили «Северстали » (2:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Это поражение стало 8-м в 9 последних матчах для команды тренера Жерара Галлана .

На данный момент «Шанхай» идет на 7-м месте в таблице Западной конференции, имея 26 баллов после 23 матчей.

«Северсталь» идет 3-й на Западе с 32 очками в 24 играх сезона.