У «Шанхая» 8 поражений в 9 последних матчах, сегодня – 2:4 от «Северстали». Команда Галлана идет 7-й на Западе
«Шанхай» проиграл 8 из 9 последних матчей в КХЛ.
«Шанхай Дрэгонс» уступили «Северстали» (2:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Это поражение стало 8-м в 9 последних матчах для команды тренера Жерара Галлана.
На данный момент «Шанхай» идет на 7-м месте в таблице Западной конференции, имея 26 баллов после 23 матчей.
«Северсталь» идет 3-й на Западе с 32 очками в 24 играх сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
