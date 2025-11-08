«Локомотив» выиграл 8 из 9 последних матчей и идет 1-м на Западе. У «Ак Барса» 3-е поражение подряд

«Локомотив» одержал 5-ю победу подряд в КХЛ.

«Локомотив» обыграл «Ак Барс » в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:1.

Это 8-я победа команды тренера Боба Хартли в 9 последних играх.

На данный момент «Локомотив » занимает 1-е место в таблице Запада с 36 баллами в 24 играх.

«Ак Барс» проиграл 3-й матч подряд. Клуб идет 2-м на Востоке с 32 очками в 24 играх.