«Лада» прервала 6-матчевую победную серию минского «Динамо». Трушков отразил 49 бросков, сделав шатаут

«Лада» прервала 6-матчевую победную серию минского «Динамо».

«Динамо» Минск уступило «Ладе» (0:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Команда из Тольятти прервала 6-матчевую победную серию минского клуба.

Автором шайбы «Лады» стал Георгий Белоусов. Вратарь Александр Трушков отразил все 49 бросков по своим воротам.

На данный момент команда тренера Павла Десяткова идет на 10-м месте в таблице Запада с 17 очками после 24 игр.

«Динамо» занимает 4-е место в Западной конференции с 31 баллом в 23 матчах.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
