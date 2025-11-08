«Лада» прервала 6-матчевую победную серию минского «Динамо». Трушков отразил 49 бросков, сделав шатаут

«Лада» прервала 6-матчевую победную серию минского «Динамо».

«Динамо» Минск уступило «Ладе» (0:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Команда из Тольятти прервала 6-матчевую победную серию минского клуба.

Автором шайбы «Лады» стал Георгий Белоусов . Вратарь Александр Трушков отразил все 49 бросков по своим воротам.

На данный момент команда тренера Павла Десяткова идет на 10-м месте в таблице Запада с 17 очками после 24 игр.

«Динамо» занимает 4-е место в Западной конференции с 31 баллом в 23 матчах.