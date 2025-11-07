  • Спортс
Панарин о своей игре и контракте с «Рейнджерс»: «Я пропустил лагерь, были проблемы со здоровьем. В первых играх был не в лучших кондициях, начал злиться»

Артемий Панарин о новом контракте с «Рейнджерс»: пока продвижения нет.

«Мне нужно делать больше. Это вопрос уверенности. Мне нужно чаще играть с шайбой. Я пересматриваю матчи и вижу, как все постепенно накапливалось. Я пропустил тренировочный лагерь, были проблемы со здоровьем.

В первых играх чувствовал себя не в лучших кондициях. Начал злиться, и потом все только наслаивалось – контракт, мысли в голове…» – сказал Артемий Панарин

Российский нападающий проводит последний сезон по семилетнему контракту на 81,5 млн долларов. И, по признанию Панарина, неопределенность относительно будущего давит на него: «Не могу сказать, что думаю об этом во время игры. Но… Иногда это всплывает в голове».

Панарин заявил, что хотел бы остаться в Нью-Йорке, однако не уверен, как клуб к этому относится. Переговоры с руководством шли, но в последнее время приостановились.

«Да, Крис Друри и мой агент Пол Теофанос общались. Но сейчас особого движения нет», – сказал Панарин. 

Панарин снова побрился налысо: «Мне нужно было что-то поменять. Следующий шаг – левый хват клюшки, если это не сработает»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Athletic
