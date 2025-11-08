  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Салливан о результативности Панарина: «Рейнджерс» рассчитывают на него. Он работает, прогрессирует, моментов все больше. Никто не переживает больше, чем он сам»
0

Салливан о результативности Панарина: «Рейнджерс» рассчитывают на него. Он работает, прогрессирует, моментов все больше. Никто не переживает больше, чем он сам»

Майк Салливан высказался о результативности Артемия Панарина в этом сезоне НХЛ.

Главный тренер «Рейнджерс» Майк Салливан высказался о спаде в игре нападающего Артемия Панарина. В нынешнем сезоне 34-летний форвард отметился 7 (2+5) баллами в 14 играх. Он не набрал очков в последних 6 матчах.

«Он работает над этим. Мы рассчитываем на него в создании и развитии атаки... И хотя его старания пока не воплотились в результативные действия, я считаю, что его игра прогрессирует.

У него появляется все больше моментов. Никто не переживает из-за этого больше, чем он сам», – сказал Майк Салливан

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: New York Post
logoРейнджерс
logoНХЛ
logoАртемий Панарин
logoМайк Салливан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Панарин о своей игре и контракте с «Рейнджерс»: «Я пропустил лагерь, были проблемы со здоровьем. В первых играх был не в лучших кондициях, начал злиться»
вчера, 17:03
Всего восемь вратарей брали Кубок Стэнли несколько раз. Вспомните всех?
вчера, 11:30
Артемий Панарин: «Чувствую себя уверенно, но не на 100 процентов, потому что очков мало. Это может измениться в любой игре. В каждом матче чувствую, что близок к тому, чтобы забить»
вчера, 10:33
Главные новости
Есть ли астероид в честь Харламова? А улица с именем Овечкина?
вчера, 22:30Тесты и игры
НХЛ. «Детройт» примет «Рейнджерс», «Миннесота» сыграет с «Айлендерс», «Калгари» – с «Чикаго», «Сан-Хосе» против «Виннипега»
вчера, 22:02
Панин о контракте на год и 15 млн: «Можно гнаться за деньгами, но я не такой. Я прямо сказал: «Хочу доиграть в «Салавате», финансовый вопрос почти не обсуждался»
вчера, 21:35
Сборная Финляндии представила форму на Олимпиаду-2026: синие и белые джерси с золотым коронованным львом, попирающим сарацинскую саблю задними лапами
вчера, 20:50Фото
Сборная Канады представила форму на Олимпиаду-2026: белые джерси с красным кленовым листом в центре и красные – с черным
вчера, 20:18Фото
Козлов про 0:1 от «Нефтехимика»: «Салавату» надо играть смело. Когда осторожничаешь, ищешь проблемы на одно место. Если уберешь ногу с педали газа, тебя сразу обгоняют»
вчера, 19:43
Панин о молодежи «Салавата»: «У нас талантливых ребят как за баней досок. Жаровский на виду, Алалыкин оправдывает доверие. Есть возможность поехать в НХЛ у некоторых»
вчера, 19:22
Капитан «Баффало» Далин уедет в Швецию по семейным причинам. Невеста Расмуса ранее перенесла пересадку сердца
вчера, 19:09
Паливко об адаптации Кузнецова: «Вносит «Металлургу» позитив, любит пошутить. Очень много разговаривает на льду, старается помочь советом»
вчера, 18:39
КХЛ. «Салават» уступил «Нефтехимику», «Металлург» победил «Амур», «Адмирал» обыграл «Авангард», «Барыс» одолел «Автомобилист»
вчера, 18:14
Ко всем новостям
Последние новости
Поехали с «Торпедо»! Три победы подряд на выезде!
вчера, 21:50ВидеоСпортс"
Выбранный в 1-м раунде драфта-2025 Андреянов: «У меня контракт с ЦСКА на 5 лет. Об НХЛ даже не думаю пока»
вчера, 21:18
Кравец о 3:2 с «Автомобилистом»: «Сегодня был совершенно другой «Барыс», команда услышала тренеров. Нужно цепляться за такое отношение к игре»
вчера, 21:05
Гришин об 1:0 с «Салаватом»: «Победы любые ценны, но мне больше нравится счет 5:4. У «Нефтехимика» сложный месяц – 12 матчей, мало времени на отдых»
вчера, 20:30
Хмелевски о Казани: «Красивый город. Парк Горького понравился, экстрим-парк «Урам» классный. Татарский – сложный, учу слова и фразы с женой»
вчера, 19:54
Форвард «Питтсбурга» Холландер выбыл минимум на 3 месяца, у него диагностирован тромб в ноге
вчера, 19:35
Какая московская команда ни разу не выигрывала Кубок Гагарина? И другие 11 вопросов про КХЛ
вчера, 19:30Тесты и игры
Симашев о том, что хоккей Никитина готовит к НХЛ: «100%. Без работы с ним и Юшкевичем – не знаю, как бы сложилось. Они привили внимание к деталям, которые решают»
вчера, 18:58
«Нефтехимик» одержал 3 победы подряд, обыграв «Салават» – 1:0. Команда Козлова – 9-я на Востоке
вчера, 18:31
Заварухин о 2:3: «Барыс» был заряжен, «Автомобилисту» было тяжело под прессингом, нас накрывали. В овертайме мы переиграли смену, нас наказали»
вчера, 18:18