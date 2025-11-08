Салливан о результативности Панарина: «Рейнджерс» рассчитывают на него. Он работает, прогрессирует, моментов все больше. Никто не переживает больше, чем он сам»

Майк Салливан высказался о результативности Артемия Панарина в этом сезоне НХЛ.

Главный тренер «Рейнджерс » Майк Салливан высказался о спаде в игре нападающего Артемия Панарина . В нынешнем сезоне 34-летний форвард отметился 7 (2+5) баллами в 14 играх. Он не набрал очков в последних 6 матчах.

«Он работает над этим. Мы рассчитываем на него в создании и развитии атаки... И хотя его старания пока не воплотились в результативные действия, я считаю, что его игра прогрессирует.

У него появляется все больше моментов. Никто не переживает из-за этого больше, чем он сам», – сказал Майк Салливан .