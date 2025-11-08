«Рейнджерс» выиграли 7 из 9 матчей на выезде в этом сезоне. Дома – 6 поражений в 6 играх

«Рейнджерс» выиграли 7 из 9 матчей на выезде в этом сезоне.

«Рейнджерс » обыграли «Детройт » (4:1) в гостевом матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ .

В гостях у команды Майка Салливана 7 побед в 9 играх при 15 очках (83,3%). При этом дома команда проиграла все 6 матчей, набрав 1 очко (8,3%).

С 16 очками в 15 играх клуб из Нью-Йорка занимает 10-е место в Восточной конференции.