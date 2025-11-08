Дюбе не полетел с «Трактором» на выездную серию. Форвард может перейти в клуб Западной конференции КХЛ (Артур Хайруллин)

Пьеррик Дюбе может покинуть «Трактор».

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, форвард «Трактора» Пьеррик Дюбе не полетел с командой на выездную серию матчей и может продолжить карьеру в одном из клубов Западной конференции.

24-летний нападающий перешел в FONBET КХЛ в это межсезонье. Он набрал 14 (7+7) очков за 21 игру в текущем регулярном чемпионате при полезности «минус 2».

«Трактор » проведет в гостях три ближайших матча: с «Адмиралом» (9 ноября), «Амуром» (11 ноября) и «Авангардом» (13 ноября).

Агентство Winners о контракте Кравцова с «Трактором»: «Виталий уже прибыл в Россию. Ведем обсуждение условий и сроков соглашения»