Дюбе не полетел с «Трактором» на выездную серию. Форвард может перейти в клуб Западной конференции КХЛ (Артур Хайруллин)
Пьеррик Дюбе может покинуть «Трактор».
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, форвард «Трактора» Пьеррик Дюбе не полетел с командой на выездную серию матчей и может продолжить карьеру в одном из клубов Западной конференции.
24-летний нападающий перешел в FONBET КХЛ в это межсезонье. Он набрал 14 (7+7) очков за 21 игру в текущем регулярном чемпионате при полезности «минус 2».
«Трактор» проведет в гостях три ближайших матча: с «Адмиралом» (9 ноября), «Амуром» (11 ноября) и «Авангардом» (13 ноября).
Агентство Winners о контракте Кравцова с «Трактором»: «Виталий уже прибыл в Россию. Ведем обсуждение условий и сроков соглашения»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
