Разин о 2:1 с «Адмиралом»: «Были «самолетные ноги», но «Металлург» выстоял благодаря желанию и самоотдаче»

Андрей Разин о победе над «Адмиралом»: были «самолетные ноги», но мы выстояли.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал гостевую победу команды над «Адмиралом» (2:1) в матче FONBET КХЛ.

– Хорошая, командная победа, сегодня тяжело было ребятам, были «самолетные ноги», но благодаря желанию и самоотдаче выстояли в третьем периоде.

– Гераськин ярко выглядел в «Адмирале», как вам его игра?

– Прошлый сезон Игорь плохо сыграл в плане статистики, так‑то у меня к нему претензий не было. Я бы, конечно, его оставил, но обмен случился в связи с потолком зарплат.

Пристально я за Гераськиным не слежу, но могу сказать, что с этим хоккеистом у меня теплые отношения. Хочу пожелать ему рвения не только в матчах против «Металлурга», но и против любой другой команды КХЛ, – сказал Разин.

