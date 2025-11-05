Разин о 2:1 с «Адмиралом»: «Были «самолетные ноги», но «Металлург» выстоял благодаря желанию и самоотдаче»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал гостевую победу команды над «Адмиралом» (2:1) в матче FONBET КХЛ.
– Хорошая, командная победа, сегодня тяжело было ребятам, были «самолетные ноги», но благодаря желанию и самоотдаче выстояли в третьем периоде.
– Гераськин ярко выглядел в «Адмирале», как вам его игра?
– Прошлый сезон Игорь плохо сыграл в плане статистики, так‑то у меня к нему претензий не было. Я бы, конечно, его оставил, но обмен случился в связи с потолком зарплат.
Пристально я за Гераськиным не слежу, но могу сказать, что с этим хоккеистом у меня теплые отношения. Хочу пожелать ему рвения не только в матчах против «Металлурга», но и против любой другой команды КХЛ, – сказал Разин.
