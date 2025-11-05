  • Спортс
  Якубов о Разине: «Его высказывания по Кузнецову – эпатажные. Он не самый мягкий тренер, но прошел все этажи нашего хоккея и выиграл Кубок – имеет право»
Якубов о Разине: «Его высказывания по Кузнецову – эпатажные. Он не самый мягкий тренер, но прошел все этажи нашего хоккея и выиграл Кубок – имеет право»

Равиль Якубов поделился мнением о характере Андрея Разина.

Бывший тренер ЦСКА Равиль Якубов оценил ситуацию вокруг Евгения Кузнецова в «Металлурге». Главный тренер магнитогорцев Андрей Разин заявил, что игрок находится в плохой форме и не взял его на выездную серию матчей.

– Много обсуждается ситуация в «Магнитке», где тренер Андрей Разин жестко воспитывает Евгения Кузнецова. Насколько профессионален этот процесс?

– «Металлург» – лидер Восточной конференции, у команды очень качественный состав, конкуренция во всех линиях. В такой ситуации главный тренер, образно говоря, на коне, руки у него развязаны.

Андрей Разин – тот специалист, который шел шаг за шагом, прошел все этажи нашего хоккея, выиграл Кубок. Наверное, нет смысла ему что-то советовать со стороны, не зная всей ситуации внутри команды.

Безусловно, некоторые высказывания на пресс-конференциях по Кузнецову являются эпатажными. Мотивируют ли они игрока или, наоборот, обостряют, – большой вопрос. Но Разин – скажем так, не самый мягкий тренер в КХЛ, у него свой стиль. Имеет право.

– Ваш совет Разину и Кузнецову?

– Послушайте, это именитые, опытные люди, им вряд ли нужны какие-то советы со стороны.

Разве что вспомню поучительную прошлогоднюю историю Игоря Никитина и Александра Радулова. Без их тонко выстроенного сотрудничества в «Локомотиве» вряд ли бы был завоеван Кубок Гагарина. Кто знает, может, эта чемпионская история была бы полезна и Андрею с Евгением, – сказал Якубов.

Разин убрал Кузнецова из состава «Металлурга». А нужен ли он вообще?

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
