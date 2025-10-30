Разин о встрече с Тутберидзе: «С ней немного страшно разговаривать. Мы больше с Загитовой поговорили. Могу назвать своим учеником ее папу – Ильназа»
Главный тренер «Металлурга» ранее посетил этап Гран-при России по фигурному катанию в Магнитогорске.
– Мы видели, что в Магнитогорске вы встречались с тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Удалось ли с ней поговорить о профессии? Какая она в жизни?
– Я с Тутберидзе не говорил. Но хорошо знаю Алину Загитову, ее ученицу. Могу назвать своим учеником папу Загитовой – Ильназа. Он у меня играл в Ижевске. Потом я после себя рекомендовал руководству поставить его тренером, и он, как и наш тренерский штаб, привел клуб к выходу в финал ВХЛ.
Так что больше мы с Алиной поговорили. А с Этери Тутберидзе немного страшно разговаривать, – сказал главный тренер «Металлурга».
