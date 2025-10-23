Андрей Разин: «Кузнецов пока не устраивает нас своей игрой в большинстве. Мы даем играть в спецбригаде тем, кто готов. Поиграться там мы не даем»

Андрей Разин заявил, что Евгений Кузнецов пока не готов играть в большинстве.

В четверг «Металлург » уступил «Нефтехимику » со счетом 3:5.

– Евгений Кузнецов не играет ни в первой, ни во второй бригаде большинства. Когда вы дадите ему шанс в спецбригаде?

– Мы даем играть в большинстве тем, кто на сегодняшний день готов играть в большинстве. Поиграться в большинстве мы не даем. Пока Евгений не устраивает нас своей игрой в большинстве. Дальше посмотрим.

– Ваши игроки были в курсе того, что с этого сезона можно получить 10 минут штрафа – что и сделал Дерек Барак за оскорбление судей и неспортивное поведение?

– Я постараюсь сейчас не наговорить на 300 тысяч рублей. Но некоторые решения непонятные. В прошлой игре нам дали пробить буллит и удалили на пять минут. Это было непонятно.

Сейчас тоже – человек бросает в момент свистка. Приняли решение удалить на 10 минут, и это новое правило. Честно говоря, я не слышал. А ведь человек может откидывать шайбу как Андрей Алтыбармакян – уже после свистка. А тут человек принимает, бросает, идет свисток – и дают 10 минут. Ну, как бы… Это на игру никак не повлияло. Поэтому Барак наказан никак не будет, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин .

Каждый четверг – матч недели Fonbet КХЛ на Спортсе’’! Все матчи Fonbet КХЛ можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс