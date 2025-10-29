Разин о 0:4 с «Ак Барсом»: «Бывают дни, когда собака нассала где не нужно, когда не все получается. Вот и у «Металлурга» такой день»

Андрей Разин заявил, что у «Металлурга» сегодня неудачный день.

Магнитогорцы крупно проиграли «Ак Барсу » на выезде (0:4) в FONBET Чемпионате КХЛ.

– Почему у «Металлурга» не шла реализация?

– Но это же хоккей. И у вас бывают дни, когда не все получается. Пришли домой и думаете, что вам жена приготовила борщ, вы веселенький. А дома происходит жесть. Ребенок не сделал уроки, собака нассала где не нужно… Вот и у нас такой день.

Ну не получилось забить. Бывало, что мы и девять голов за матч забивали, при этом пропускали шесть. Это – хоккей. Бывает по‑разному. После шикарной игры в Омске мы провели удручающий матч в Казани, – сказал главный тренер «Металлурга ».