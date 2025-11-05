Тренер «Амура» Андриевский о 3:2 с «Авангардом»: «Хорошая игра, в овертайме нам чуть больше повезло. С оптимизмом смотрим вперед»

Александр Андриевский оценил победу «Амура» над «Авангардом».

В матче FONBET чемпионата КХЛ «Амур » дома обыграл «Авангард» (3:2).

Исход матча прокомментировал тренер хабаровского клуба Александр Андриевский . Он заменяет заболевшего Александра Гальченюка.

«Хорошая игра, обоюдоострая, много моментов у обоих соперников, так до овертайма и дошли. Нам повезло чуть больше там. Ребята вышли мотивированными после прошлого матча, эмоции перехлестывают где-то, приходится успокаивать. Но это здорово, с оптимизмом смотрим вперед.

Немножко поговорили с ребятами насчет большинства после прошлого матча, не может быть такого, что бам-бам – и пошло. Нужен тренировочный процесс.

Вбрасывания – важнейший фактор в хоккее, хотелось бы, чтобы у нас был еще больший процент. Акцента на Маклауде и других центрфорвардах «Авангарда » сегодня не делали», – сказал Андриевский.

