Тренер «Амура» Андриевский о 3:2 с «Адмиралом»: «Принципиальности не было. Хотели начать домашнюю серию с победы, особые слова были не нужны. Но у нас много технического брака»

Александр Андриевский оценил победу «Амура» над «Адмиралом».

В матче FONBET чемпионата КХЛ «Амур » дома обыграл «Адмирал» (3:2).

Тренер хабаровского клуба Александр Андриевский оценил первую победу команды в шести матчах. Он заменяет заболевшего Александра Гальченюка .

– Принципиальности не было, ребят тоже особо настраивать не пришлось. Все всё понимали, хотели начать с победы домашнюю серию после тяжелой поездки. Особые слова мотивации не нужны были.

– Почему большинство играло не самым стабильным образом?

– У нас много технического брака, принимаем неправильные решения, есть несогласованность. Большинство должно работать как часы, уделим больше времени этому на тренировках.

– Почему в некоторых моментах игры «Адмирал» доминировал?

– Так сложилась игра. Мы лучше провели первые тридцать минут, но потом инициативу перехватил соперник. Хорошо, что выстояли и забили в концовке.

– В каком психологическом состоянии находилась команда перед матчем?

– Перед матчем в хорошем, а сейчас еще лучше, – сказал Андриевский.