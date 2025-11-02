Тренер «Амура» Андриевский о 3:2 с «Адмиралом»: «Принципиальности не было. Хотели начать домашнюю серию с победы, особые слова были не нужны. Но у нас много технического брака»
В матче FONBET чемпионата КХЛ «Амур» дома обыграл «Адмирал» (3:2).
Тренер хабаровского клуба Александр Андриевский оценил первую победу команды в шести матчах. Он заменяет заболевшего Александра Гальченюка.
– Принципиальности не было, ребят тоже особо настраивать не пришлось. Все всё понимали, хотели начать с победы домашнюю серию после тяжелой поездки. Особые слова мотивации не нужны были.
– Почему большинство играло не самым стабильным образом?
– У нас много технического брака, принимаем неправильные решения, есть несогласованность. Большинство должно работать как часы, уделим больше времени этому на тренировках.
– Почему в некоторых моментах игры «Адмирал» доминировал?
– Так сложилась игра. Мы лучше провели первые тридцать минут, но потом инициативу перехватил соперник. Хорошо, что выстояли и забили в концовке.
– В каком психологическом состоянии находилась команда перед матчем?
– Перед матчем в хорошем, а сейчас еще лучше, – сказал Андриевский.