Андриевский будет руководить «Амуром» в ближайших матчах, у Гальченюка острая вирусная инфекция. Команда проиграла 5 матчей подряд
Александр Андриевский будет тренировать «Амур» в предстоящих матчах.
Александр Андриевский заменит Александра Гальченюка во главе «Амура» в предстоящих играх Фонбет чемпионата КХЛ.
«После возвращения из Минска у главного тренера команды Александра Николаевича Гальченюка диагностирована острая вирусная инфекция.
Исполнять обязанности главного тренера в ближайших играх будет Александр Леонидович Андриевский.
Желаем Александру Николаевичу скорейшего выздоровления!» – говорится в сообщении клуба.
На данный момент дальневосточный клуб имеет серию из пяти поражений подряд. «Амур» набрал 17 очков в 20 матчах и занимает 9-е место в таблице Восточной конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Амура»
