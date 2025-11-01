Андриевский будет руководить «Амуром» в ближайших матчах, у Гальченюка острая вирусная инфекция. Команда проиграла 5 матчей подряд

Александр Андриевский будет тренировать «Амур» в предстоящих матчах.

Александр Андриевский заменит Александра Гальченюка во главе «Амура » в предстоящих играх Фонбет чемпионата КХЛ .

«После возвращения из Минска у главного тренера команды Александра Николаевича Гальченюка диагностирована острая вирусная инфекция.

Исполнять обязанности главного тренера в ближайших играх будет Александр Леонидович Андриевский.

Желаем Александру Николаевичу скорейшего выздоровления!» – говорится в сообщении клуба.

На данный момент дальневосточный клуб имеет серию из пяти поражений подряд. «Амур» набрал 17 очков в 20 матчах и занимает 9-е место в таблице Восточной конференции.