Андриевский вошел в штаб «Амура». Он будет отвечать за работу с нападающими
Александр Андриевский вошел в тренерский штаб «Амура».
Он будет отвечать за работу с нападающими.
Ранее Александр Андриевский работал главным тренером в «Гомеле», «Динамо» (Минск), «Адмирале», «Сибири» и «Сочи». Под руководством Андриевского минское «Динамо» выиграло Кубок Шпенглера в 2009 году.
Нынешний сезон он начинал в солигорском «Шахтере» в качестве помощника главного тренера.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: группа «Амура» во «Вконтакте»
