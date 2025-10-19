Андриевский вошел в штаб «Амура». Он будет отвечать за работу с нападающими

Александр Андриевский вошел в тренерский штаб «Амура».

Он будет отвечать за работу с нападающими.

Ранее Александр Андриевский работал главным тренером в «Гомеле», «Динамо» (Минск), «Адмирале», «Сибири» и «Сочи». Под руководством Андриевского минское «Динамо» выиграло Кубок Шпенглера в 2009 году.

Нынешний сезон он начинал в солигорском «Шахтере» в качестве помощника главного тренера.