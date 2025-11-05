«Авангард» проиграл «Амуру» в овертайме – 2:3. Победный гол забил Шварев
«Амур» победил «Авангард» в матче FONBET КХЛ.
Матч FONBET чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Авангардом» проходил в Хабаровске и завершился победой хозяев в овертайме (3:2). Решающий гол на счету Артема Шварева.
«Амур» выиграл второй матч подряд и занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 21 очко за 22 игры.
«Авангард» расположился на третьей строчке турнирной таблицы Востока, имея в активе 30 очков после 22 матчей.
7 ноября «Амур» дома сыграет с «Металлургом», «Авангард» в тот же день проведет гостевой матч с «Адмиралом».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости