  • Бабаев о претензиях Разина к форме Кузнецова: «Женя был одним из самых быстрых в последней игре, я видел. Обижаться неправильно, нужно принять условия и работать»
18

Бабаев о претензиях Разина к форме Кузнецова: «Женя был одним из самых быстрых в последней игре, я видел. Обижаться неправильно, нужно принять условия и работать»

Агент Кузнецова: все хотят, чтобы Женя играл в Магнитогорске.

Агент Шуми Бабаев прокомментировал слова главного тренера «Металлурга» Андрея Разина про Евгения Кузнецова. Он заявил, что игрок находится в плохой форме и не взял его на выездную серию матчей.

В текущем сезоне FONBET КХЛ Кузнецов провел 8 матчей и набрал 5 (0+5) очков при среднем игровом времени 12:39.

– Вы согласны с Андреем Разиным, что Евгений Кузнецов в плохой физической форме?

– Мне тяжело комментировать, потому что я не могу оценивать его физическую форму. Игрок оценивает по-своему, а тренер видит по-другому. В его последней игре я видел, что он был одним из самых быстрых по скорости. Значит, дело в каких-то других требованиях.

Но Разин все равно правильно сказал, что никакого конфликта нет. В этой ситуации остается только принять условия тренера и работать. Неправильно обижаться на то, что тренер сказал, что его что-то не устраивает. Игроки должны выполнять установку.

Команда едет на выезд, Евгений останется и будет тренироваться. Если после возвращения тренера все устроит, он будет играть. Если не устроит, тогда будем решать по ситуации.

И я, и Женя, и тренер, и руководство – все хотят, чтобы Кузнецов играл в Магнитогорске. Но, как говорится, не все от нас зависит, – говорит Бабаев.

«Кузнецов говорил: «Я подаю на расторжение, моей ноги здесь не будет». Разин при команде регулярно отсылает к проблемам Евгения». Журналист Ерыкалов о ситуации форварда в «Металлурге»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
