Разин про Самсонова: «Ему лучше в «Сочи». Они с Кузнецовым друзья, разделили их, чтобы не зависали вдвоем. Не дай бог он сдохнет прям на игре, скажут, что я перетренировал»

Андрей Разин: Самсонову лучше в «Сочи», Набоков и Смолин прогрессируют.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин в шуточной манере прокомментировал переход вратаря Ильи Самсонова в «Сочи». В воскресенье 28-летний голкипер дебютировал за «южан» в матче со «Спартаком» (5:2), он провел 2 периода и был заменен при счете 3:1.

– На днях Илья Самсонов, права на которого принадлежали «Металлургу», был обменян в «Сочи» и подписал контракт. Почему вы не воспользовались этой опцией и не подписали его сами? Почему ставка на Набокова и Смолина?

– Отвечу шуткой: они с Кузнецовым друзья. Чтобы сильно не зависали вдвоем – решили их разделить. К тому же Набоков и Смолин уже доказали, что способны играть и прогрессируют. А Кузнецову, чтобы из него хоть что-то достать без Самсонова, пусть едет туда и доказывает.

Вы вчера не видели? Он после второго периода еле доехал. А мне как тренеру зачем рисковать? Не дай бог он сдохнет прям на игре, скажут, что я его перетренировал. Пусть лучше в «Сочи » тренируется. Это все, конечно, шутки, – сказал Андрей Разин.

