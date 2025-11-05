Президент КХЛ Морозов об отстранении Ивана Морозова на месяц за кокаин: «Хорошо отработали юристы, все‑таки ему грозило 4 года. Ждем его в строю в самое ближайшее время»
Президент КХЛ порадовался, что Ивана Морозова не отстранили на 4 года.
Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о разрешении ситуации с допингом у Ивана Морозова.
Ранее 25-летний нападающий «Спартака» был отстранен на месяц за положительную допинг-пробу на кокаин. Изначально ему грозила дисквалификация на 4 года.
«Хорошо отработали юристы, все‑таки ему грозило 4 года. Можно сказать, юристы сделали свое дело.
Ждем его в строю в самое ближайшее время», – сказал президент лиги на форуме «Россия – спортивная держава».
Иван Морозов признал употребление кокаина: «Осознаю ошибку и принимаю ответственность. Хоккей – это моя жизнь, я прохожу терапию и сделаю все, чтобы вернуться сильнее»
