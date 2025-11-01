Дисквалификация Морозова истекла 14 октября. Контракт форварда и «Спартака» заморожен («Матч ТВ»)
Иван Морозов уже может выступать в КХЛ.
Дисквалификация нападающего «Спартака» Ивана Морозова завершилась 14 октября, сообщил «Матч ТВ».
В настоящее время контракт хоккеиста и красно-белых заморожен – он не получает зарплату.
Клуб еще не получал официальные документы по ситуации с форвардом, но в ближайшее время они могут быть высланы через КХЛ.
Ранее стало известно, что Морозов избежал длительной дисквалификации после положительной допинг-пробы. Срок отстранения составил один месяц.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
