Дисквалификация Морозова истекла 14 октября. Контракт форварда и «Спартака» заморожен («Матч ТВ»)

Иван Морозов уже может выступать в КХЛ.

Дисквалификация нападающего «Спартака » Ивана Морозова завершилась 14 октября, сообщил «Матч ТВ».

В настоящее время контракт хоккеиста и красно-белых заморожен – он не получает зарплату.

Клуб еще не получал официальные документы по ситуации с форвардом, но в ближайшее время они могут быть высланы через КХЛ .

Ранее стало известно, что Морозов избежал длительной дисквалификации после положительной допинг-пробы. Срок отстранения составил один месяц.