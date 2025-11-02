  • Спортс
Морозов не полетел со «Спартаком» на выездную серию. Клуб не получил документы о сокращении дисквалификации форварда (ТАСС)

Иван Морозов не полетел со «Спартаком» на выездную серию матчей FONBET КХЛ.

25-летний нападающий «Спартака» Иван Морозов не полетел с командой на трехматчевый выезд.

Ранее стало известно, что срок дисквалификации игрока за положительную допинг-пробу на кокаин сокращен до одного месяца. Таким образом, Морозов уже может тренироваться с командой и участвовать в матчах FONBET КХЛ.

По информации ТАСС, «Спартак» еще не получил документы, связанные с изменением срока дисквалификации. Решение о том, будет ли форвард выступать за клуб, объявят позже. Его контракт с красно-белыми временно приостановлен.

В этом сезоне Морозов провел 4 матча и набрал 5 (1+4) очков при полезности «0».

РУСАДА: «Морозов предоставил доказательства того, что употребление имело место вне соревновательного периода и не связано с повышением спортивных результатов»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
ТАСС
