Жаровский о звании новичка месяца в КХЛ: «Спасибо Козлову, что дает играть и доверяет большинство. Слышал сравнения с Демидовым, может, мы и похожи»

Александр Жаровский: мы с Иваном Демидовым похожи.

18‑летний нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский прокомментировал сравнения с Иваном Демидовым из «Монреаля».

В 14 матчах текущего сезона FONBET КХЛ форвард набрал 14 (5+9) очков и был признан лучшим новичком октября.

«Какого‑то серьезного давления из‑за новой роли в команде я на себе не ощущаю. Большое спасибо всем тренерам и особенно Виктору Николаевичу Козлову за то, что дают играть, доверяют большинство. Да, есть ошибки, но не сажают в запас, а просто подсказывают и верят в нас. Для молодых игроков это очень важно.

Виктор Николаевич дает очень полезные советы, которые помогают расти и прогрессировать. Круто, что есть возможность не бояться ошибок, а наслаждаться игрой и показывать то, что умеешь.

Что касается возросшего внимания, я не особо слежу за новостями, читаю не так много пабликов. Понятно, что мне что‑то присылают, показывают, но для меня это не главное – я просто занимаюсь любимым делом и кайфую от этого.

Слышал сравнения с Ваней Демидовым, может, мы и похожи. Ваня в полном порядке, и мне приятно, что сравнивают с ним. Надеюсь, как и он, показывать хороший хоккей и добиваться высоких результатов.

Не ставил себе цель побороться за приз лучшего новичка сезона, в первую очередь важен командный результат, – сказал Жаровский.

Ремпал о возвращении в «Салават»: «Звонок Козлова стал ключевым. Болельщики приехали встречать меня ночью в аэропорту – это невероятно»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
