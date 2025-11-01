  • Спортс
  Пашков о «Салавате»: «Прививка безденежьем вернула команду к турнирной жизни. В КХЛ тушат пожары отставками или деньгами, в Уфе – тренерской работой и ставкой на молодежь»
Пашков о «Салавате»: «Прививка безденежьем вернула команду к турнирной жизни. В КХЛ тушат пожары отставками или деньгами, в Уфе – тренерской работой и ставкой на молодежь»

Александр Пашков считает, что прививка безденежьем пошла на пользу «Салавату».

Уфимский клуб поднялся в кубковую восьмерку в Восточной конференции с 18 очками в 20 играх. 

– Александр Константинович, «Салават Юлаев» в спаренных матчах разгромил «Адмирал» – 11:1 и впервые в чемпионате вошел в кубковую восьмерку Востока. Сюрприз?

– Безусловно, это неожиданность. В начале чемпионата и особенно после ухода Хмелевски многие предполагали, что Уфа станет главным аутсайдером КХЛ.

Хотя я, честно говоря, подозревал, что не все в уфимском королевстве так плохо. Было предчувствие, что «Салават» сможет выбраться из ямы. И, похоже, это и происходит.

– Откуда было предчувствие?

– Мне понравилось, как клуб среагировал на летний кризис бюджета. Не было паники и шараханий, поиска крайних.

Также тут очень важен тренерский фактор. В последние годы и месяцы Виктор Козлов показал себя как интересный специалист, который способен работать в совершенно разных условиях – с высоким бюджетом и низким, с ветеранами и молодежью, с иностранцами и собственными воспитанниками.

Посмотрите, за счет кого идет нынешний подъем «Салавата». Ворота забронировал за собой Вязовой, в атаке на первых ролях тоже молодежь – например, Жаровский и Фаизов. Из хоккейного небытия возвращен Хохлачев. Ну и так далее по списку Козлова.

– Можно ли говорить о феномене нынешнего «Салавата»?

– Вполне. Команде в критических условиях поставили прививку безденежьем – и она, если не вылечила, то хотя бы вернула «Салават» к турнирной жизни. При этом команда открыла для российского хоккея целую группу молодых игроков, которые без этой прививки могли бы и не состояться.

Очень часто в КХЛ пытаются тушить пожары отставками или деньгами. «Салават», получив прививку безденежьем, показал другой путь этого тушения – тренерской работой и ставкой на молодежь. Думаю, что такая прививка при правильном применении могла бы вылечить и некоторые другие клубы КХЛ, – сказал олимпийский чемпион. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
