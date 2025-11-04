Ремпал о возвращении в «Салават»: «Звонок Козлова стал ключевым. Болельщики приехали встречать меня ночью в аэропорту – это невероятно»

Шелдон Ремпал о возвращении в «Салават»: звонок Виктора Козлова стал ключевым.

Шелдон Ремпал прокомментировал подписание контракта до конца сезона-2025/26 с «Салаватом Юлаевым ».

Форвард выступал за уфимский клуб в прошлом сезоне, но перешел в «Вашингтон», где не смог закрепиться в составе и вернулся в FONBET КХЛ.

– Очень круто вернуться в Уфу! Сегодня меня ждала особенная встреча в аэропорту. Так много болельщиков приехали встречать меня ночью, невероятно!

– Девин Броссо тоже приехал в аэропорт. Как тебе такой сюрприз?

– Просто супер! Мы с ним очень близкие друзья, вместе начинали играть в молодежной лиге, играли за студенческую команду. Так что я очень впечатлен.

– Как состояние после перелета?

– Это были долгие дни в пути, к тому же надо было успеть собрать все документы, чтобы как можно быстрее прилететь в Уфу. Но это часть жизни игрока. Немного отдохну – и буду готов к игре!

– Можете немного подробнее рассказать о переходе в «Салават Юлаев»?

– Ключевым стал звонок Виктора Козлова. Мы с ним обсудили некоторые моменты. Прошлый сезон для нас был весьма успешным. Я наслаждался игрой за «Салават»: крутые болельщики, отличная организация и команда. Так что никаких сомнений, возвращаться или нет, у меня не было.

– Команда сильно изменилась в межсезонье…

– Я следил за результатами. Здорово, что команде удалось выйти на победную серию. Надеюсь, мы все вместе улучшим результаты и выйдем в плей-офф! – заявил Ремпал.

