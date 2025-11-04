  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ремпал о возвращении в «Салават»: «Звонок Козлова стал ключевым. Болельщики приехали встречать меня ночью в аэропорту – это невероятно»
6

Ремпал о возвращении в «Салават»: «Звонок Козлова стал ключевым. Болельщики приехали встречать меня ночью в аэропорту – это невероятно»

Шелдон Ремпал о возвращении в «Салават»: звонок Виктора Козлова стал ключевым.

Шелдон Ремпал прокомментировал подписание контракта до конца сезона-2025/26 с «Салаватом Юлаевым».

Форвард выступал за уфимский клуб в прошлом сезоне, но перешел в «Вашингтон», где не смог закрепиться в составе и вернулся в FONBET КХЛ.

– Очень круто вернуться в Уфу! Сегодня меня ждала особенная встреча в аэропорту. Так много болельщиков приехали встречать меня ночью, невероятно!

– Девин Броссо тоже приехал в аэропорт. Как тебе такой сюрприз?

– Просто супер! Мы с ним очень близкие друзья, вместе начинали играть в молодежной лиге, играли за студенческую команду. Так что я очень впечатлен.

– Как состояние после перелета?

– Это были долгие дни в пути, к тому же надо было успеть собрать все документы, чтобы как можно быстрее прилететь в Уфу. Но это часть жизни игрока. Немного отдохну – и буду готов к игре!

– Можете немного подробнее рассказать о переходе в «Салават Юлаев»?

– Ключевым стал звонок Виктора Козлова. Мы с ним обсудили некоторые моменты. Прошлый сезон для нас был весьма успешным. Я наслаждался игрой за «Салават»: крутые болельщики, отличная организация и команда. Так что никаких сомнений, возвращаться или нет, у меня не было.

– Команда сильно изменилась в межсезонье…

– Я следил за результатами. Здорово, что команде удалось выйти на победную серию. Надеюсь, мы все вместе улучшим результаты и выйдем в плей-офф! – заявил Ремпал.

Ремпал вернулся в «Салават» на 100 млн. Но там же нет денег?!

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Салавата»
logoШелдон Ремпал
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
болельщики
logoДевин Броссо
logoВиктор Козлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ремпал прибыл в Уфу. В аэропорту форварда «Салавата» встретил Броссо, болельщики скандировали фамилию Шелдона
сегодня, 07:15Видео
«Салават Юлаев» и Ремпал подписали контракт до конца сезона
27 октября, 17:47
Баширов о том, как «Салавату» удалось подписать Ремпала: «Освободили деньги из контракта Хмелевски, никаких долгов нет в связи с этим, все выплачиваем вовремя»
26 октября, 09:18
Главные новости
Ротенберг об Олимпиаде-2026: «Будем следить. Тренеры и менеджеры обязаны смотреть матчи, изучать инновации и развиваться»
22 минуты назад
«Даллас» сыграет в матче НХЛ на открытом воздухе в 2027-м. Домашний стадион «Ковбойз» из НФЛ вмещает до 105 000 зрителей
48 минут назад
Михайлов об игре ЦСКА: «Вопрос к тренерам. Исторически команда должна быть выше, никто не доволен результатом»
сегодня, 08:22
Самсонов о контракте на 2 года с «Сочи»: «Могу рассмотреть предложения из НХЛ в межсезонье. Хочу показать, насколько хорошо могу играть»
сегодня, 08:13
Роман Ротенберг сравнил хоккей и футбол: «Аналогии можно проводить бесконечно. Те же вещи работают – скорость старта, спринт. С коллегами обмениваемся мнениями»
сегодня, 07:45
Ремпал прибыл в Уфу. В аэропорту форварда «Салавата» встретил Броссо, болельщики скандировали фамилию Шелдона
сегодня, 07:15Видео
КХЛ. «Сибирь» примет «Торпедо», СКА против «Динамо» Москва, «Спартак» в гостях у «Сочи»
сегодня, 04:25
Роман Ротенберг: «Нет времени скучать по КХЛ, я вот каждый день работаю. Сейчас мои мысли только о сборной России, это приоритет для меня»
сегодня, 06:22
НХЛ. «Торонто» победил «Питтсбург», «Ванкувер» одолел «Нэшвилл», «Эдмонтон» уступил «Сент-Луису», «Сиэтл» обыграл «Чикаго»
сегодня, 05:40
Макдэвид набрал 1100 очков в регулярках НХЛ – в 726 матчах. Только Гретцки, Лемье и Босси достигли этой отметки быстрее в истории лиги
сегодня, 05:15
Ко всем новостям
Последние новости
Давыдов о «Сибири»: «Увольнение Епанчинцева – ошибка. Теряем клуб, они выглядят беспросветно – даже «Салават» идет лучше»
10 минут назад
Босер и Нюландер с 2+1, Томас с голом и передачей – звезды дня в НХЛ
сегодня, 08:31
Первый россиянин, кто выиграл Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Плохая кобыла берет со старта». Квартальнов о том, что у Лиможа 1 гол в последних 16 матчах за «Динамо» Минск после 6 шайб в первых 5 играх в сезоне
сегодня, 03:35
Прокатитесь по карьере Ови и выиграйте джерси или шайбу с его автографом
вчера, 22:30Тесты и игры
Строум про 2 шайбы у Овечкина в 12 матчах: «Вашингтону» нужно создать больше моментов для него. Чем лучше будет наше большинство, тем быстрее он снова оседлает волну успеха»
вчера, 21:49
Сучков о Самонове в ЦСКА: «Стабильности должен добавить, но кардинально ситуацию не изменит. Ждем расторжения Мартина, держать 3 вратарей примерно одного уровня клуб не будет»
вчера, 21:07
Достал, Батерсон и Курашев – звезды недели в НХЛ. У вратаря «Анахайма» 3 победы в 3 матчах, 94,8% отбитых бросков и 91 сэйв
вчера, 20:56
Юров об адаптации в «Миннесоте»: «Русские ребята каждый день советуют в игре и быту. Тарасенко подсказывал в матче с «Рейнджерс». Хорошо, что таких людей трое»
вчера, 20:39
Сергей Савельев о переподписаниях в КХЛ: «Должны быть только в сторону повышения. В НХЛ такого вообще нет, там игроки с минимальными контрактами становились звездами»
вчера, 20:28