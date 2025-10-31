  • Спортс
  • Ротенберг о Демидове, Никишине, Грицюке и Бардакове: «Мы много работали, чтобы потом они приехали в сборную и обыграли Канаду. Сейчас у них высокие результаты в НХЛ»
10

Ротенберг о Демидове, Никишине, Грицюке и Бардакове: «Мы много работали, чтобы потом они приехали в сборную и обыграли Канаду. Сейчас у них высокие результаты в НХЛ»

Роман Ротенберг прокомментировал отъезд лидеров СКА в НХЛ.

– Иван Демидов, Александр Никишин, Арсений Грицюк и Захар Бардаков замечательно закрепились в основных составах своих клубов НХЛ. О чем это вам говорит? Вы в прошлом сезоне тренировали этих парней в СКА.

– Как и в любой профессии, к результату ведет ежедневный труд. Мы с ними работали очень много. И парни – молодцы, они благодарны за то, что в них столько вложили.

Мы очень много работали на тренировках, уделяли время разным деталям. И ребята эти все моменты подтянули, улучшили. Тот же Никишин работал и прогрессировал в СКА четыре сезона. Поэтому он сейчас готов играть на любом уровне. Моей задачей было максимально его подготовить, чтобы все эти парни потом в итоге приехали в сборную России и обыграли Канаду в финале чемпионата мира или Олимпиады. Вот смысл этой подготовки.

А сейчас они выступают в НХЛ. И показывают высокие результаты. Это их труд, их желание, их мотивация. Я же как главный тренер хотел им помочь в развитии. И они это ценят, что очень важно. Они благодарны.

Ваня Демидов проводит матч за «Монреаль», и после него мы разговариваем, когда семь утра в Москве. Человек такие слова говорит! Это очень приятно. И он настроен дальше работать. Забивает гол, но понимает, что может сыграть еще лучше.

– Он благодарит за то, что вы в него вложили?

– А рано пока. Вот когда Демидов станет олимпийским чемпионом, то тогда он точно поблагодарит, – сказал бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Новосибирск точно лучше Лондона и Парижа, один из лучших городов в мире. Там чувствуется его история, а еще Российской империи и СССР»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
