18-летний Жаровский набрал 14 очков в 13 матчах сезона КХЛ – он второй бомбардир «Салавата». Лидирует 23-летний Кузнецов с 16 баллами
Александр Жаровский набрал 6 очков в 3 последних матчах в КХЛ.
18-летний нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский сделал две результативные передачи в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Адмирала» (5:0).
Форвард набирал как минимум один балл в 6 из 7 последних матчей в чемпионате.
Жаровский имеет в активе 14 (5+9) очков в 13 матчах регулярного чемпионата.
В гонке бомбардиров команды Жаровский идет вторым и уступает только 23-летнему Максиму Кузнецову, в активе которого 16 (4+12) баллов в 20 матчах.
Жаровский является проспектом «Монреаля» (2-й раунд драфта НХЛ-2025, 34-й номер).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
