Самонов – болельщикам «Салавата»: «Зеленый однажды, зеленый навсегда. Продолжайте идти вперед и поддерживать команду, спасибо за все»

Александр Самонов попрощался с болельщиками «Салавата Юлаева».

30-летний голкипер Александр Самонов написал открытое письмо болельщикам «Салавата Юлаева ». Ранее его обменяли из уфимского клуба в ЦСКА.

«Дорогие болельщики!

Я хочу от всего сердца поблагодарить вас за вашу поддержку, веру и энергию, которые вы дарите команде, за тепло, внимание и вашу доброту!

Для меня было огромной честью быть частью такого дружного, теплого коллектива с такими сумасшедше классными, замечательными болельщиками!

Продолжайте идти вперед и поддерживать команду с той же душой! Спасибо ВАМ за все!

Зеленый однажды, зеленый навсегда», – заявил Самонов .

Агент Самонова о его обмене в ЦСКА: «Вариант Александра устроил, он знает тренера по вратарям в команде. С «Салаватом» остались теплые отношения, не было выкручивания рук»