Самонов – болельщикам «Салавата»: «Зеленый однажды, зеленый навсегда. Продолжайте идти вперед и поддерживать команду, спасибо за все»
Александр Самонов попрощался с болельщиками «Салавата Юлаева».
30-летний голкипер Александр Самонов написал открытое письмо болельщикам «Салавата Юлаева». Ранее его обменяли из уфимского клуба в ЦСКА.
«Дорогие болельщики!
Я хочу от всего сердца поблагодарить вас за вашу поддержку, веру и энергию, которые вы дарите команде, за тепло, внимание и вашу доброту!
Для меня было огромной честью быть частью такого дружного, теплого коллектива с такими сумасшедше классными, замечательными болельщиками!
Продолжайте идти вперед и поддерживать команду с той же душой! Спасибо ВАМ за все!
Зеленый однажды, зеленый навсегда», – заявил Самонов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
