Сучков о Самонове в ЦСКА: «Стабильности должен добавить, но кардинально ситуацию не изменит. Ждем расторжения Мартина, держать 3 вратарей примерно одного уровня клуб не будет»

Павел Сучков: Самонов должен добавить ЦСКА стабильности.

Бывший вратарь «Спартака» и эксперт «КХЛ ТВ» Павел Сучков выразил мнение об отсутствии прогресса у иностранных вратарей в FONBET Чемпионате КХЛ. 

– Перехода Самонова ждали давно: после ухода Хмелевски из «Салавата Юлаева» пошли разговоры, что Александр следующий. А теперь держать трех вратарей примерно одного уровня ЦСКА не будет, так что ждем расторжения Спенсера Мартина. Кардинально ситуацию для армейцев это подписание не изменит.

Пока проблема не столько в игре вратарей, сколько в действиях всей пятерки на льду. Но определенно мотивированный Самонов должен добавить стабильности. Вопрос, как быстро он приведет себя в рабочую форму. Тренер вратарей Рашит Давыдов работал с Самоновым в СКА, и контакт должен быть налажен.

– Многие эксперты сомневаются, что, Самонов – кубковый вратарь.

– Александру надо выходить на новый уровень, хотя сначала до старого добраться не помешало бы. Да и ЦСКА в этом состоянии и составе не главный претендент на Кубок. В целом получается, что в клубе рассчитывают, что Самонов будет много выручать, а сам вратарь за счет этого перехода планирует поднять свои котировки в лиге. На бумаге здорово для всех, а на деле надо смотреть, – сказал Павел Сучков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
