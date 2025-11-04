Михайлов о Самонове в ЦСКА: «Тренеры не удовлетворены игрой вратарей, поэтому решили его подписать»
Борис Михайлов заявил, что тренеры ЦСКА недовольны игрой вратарей.
Член наблюдательного совета хоккейного ЦСКА и почетный президент клуба Борис Михайлов прокомментировал переход Александра Самонова в московский клуб.
«Салават Юлаев» обменял 30-летнего голкипера в ЦСКА на денежную компенсацию.
«Тренерский состав не удовлетворен игрой вратарской линии, поэтому решили подписать Самонова», – заявил Михайлов.
Михайлов об игре ЦСКА: «Вопрос к тренерам. Исторически команда должна быть выше, никто не доволен результатом»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
