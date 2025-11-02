ЦСКА заплатит «Салавату» 10 млн рублей за Самонова в качестве компенсации («СЭ»)

ЦСКА заплатит «Салавату» 10 млн рублей за Александра Самонова.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», ЦСКА заплатит «Салавату Юлаеву » 10 млн рублей в качестве компенсации за переход вратаря Александра Самонова .

В воскресенье клубы объявили об обмене 30-летнего голкипера. В текущем сезоне Самонов провел 14 матчей в FONBET чемпионате КХЛ , отражая 88,5% бросков при коэффициенте надежности 3,12.

Всего за карьеру он также выступал за «Витязь», СКА и «Северсталь». На счету Самонова 128 побед в 253 матчах при 92,2% отраженных бросков.