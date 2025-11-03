  • Спортс
Агент Самонова о его обмене в ЦСКА: «Вариант Александра устроил, он знает тренера по вратарям в команде. С «Салаватом» остались теплые отношения, не было выкручивания рук»

Агент Александра Самонова Александр Черных сообщил, что вратаря устроил обмен в ЦСКА из «Салавата Юлаева». 

– Нам звонили из Уфы и говорили, что у них есть общение с разными клубами. У Самонова в контракте пункт о запрете на обмен, поэтому в «Салавате» предложили обмен на взаимовыгодных условиях. В клубе сообщили, что общение с ЦСКА вышло на финишную прямую. Потом мы созвонились с армейским клубом, что Александр готов к обмену. И буквально после игры Самонов подписал документ.

– Кто еще интересовался Самоновым? Появлялась информация про «Трактор» и другие клубы.

– Это лучше спрашивать у «Салавата Юлаева», в Уфе нами сообщали, что вариантов много. Но не каждый клуб захотел бы брать игрока, у которого заканчивается контракт. Вариант с ЦСКА Александра устроил, он знает тренера по вратарям в команде.

– По каким причинам Самонов не хотел оставаться в Уфе?

– Здесь много факторов. Среди них – интерес других клубов и то, что контракт заканчивается. Сложилось так, как сложилось. Но самое главное, что с «Салаватом Юлаевым» остались теплые отношения. По отношению к Самонову и другим нашим игрокам все было этично, без выкручивания рук и без ультиматумов, – сказал Черных. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
