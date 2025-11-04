Самсонов о контракте на 2 года с «Сочи»: «Могу рассмотреть предложения из НХЛ в межсезонье. Хочу показать, насколько хорошо могу играть»

Илья Самсонов о контракте с «Сочи»: рассмотрю предложения из НХЛ в межсезонье.

28-летний экс-вратарь клубов НХЛ Илья Самсонов прокомментировал подписание двухлетнего договора с «Сочи ».

«Я поговорил с семьей и решил, что сейчас хочу играть в хоккей и получать от этого удовольствие. Мне надоело просто тренироваться. Хочу показать свой уровень и насколько хорошо могу играть.

В контракте также есть пункт, который позволяет нам внимательно рассмотреть любое предложение из НХЛ в межсезонье», – заявил Самсонов .

Андрей Николишин: «Самсонов – #########. У него проблемы с дисциплиной, это его репутация. В НХЛ он никому не нужен, в КХЛ многие не захотели сотрудничать»