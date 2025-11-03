Вячеслав Быков: «Решение играть за «Сочи» – возможность перезагрузить карьеру для Самсонова. КХЛ находится на высоком уровне»
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал переход Ильи Самсонова в «Сочи».
«Каждый спортсмен имеет право на свой выбор. Решение играть за «Сочи» – это возможность перезагрузить карьеру для Самсонова.
КХЛ находится на высоком уровне. Показать свой класс, тем более на родине, отличный вариант для Ильи!» – сказал Быков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
