Андрей Назаров: «В КХЛ интересных матчей, посещаемость растет, аудитория увеличивается. Радует, что спорт и хоккей в частности продолжают развиваться в стране»

Андрей Назаров: КХЛ двигается в правильном направлении.

Бывший главный тренер клубов КХЛ Андрей Назаров высказался о развитии лиги.

«В КХЛ по-прежнему хватает интересных матчей, посещаемость у лиги растет, аудитория у телеэкранов тоже увеличивается.

Значит, организация двигается в правильном направлении, даже несмотря на нынешние непростые времена. Радует, что спорт в целом и хоккей в частности продолжают развиваться в нашей стране.

Конечно, особый интерес у болельщиков всегда вызывают трансферные новости. Переходы не прекращаются, активная работа на трансферном рынке идет.

Мы видим, что свою вратарскую позицию усилили в «Сочи », подписав контракт с Ильей Самсоновым. В итоге команда выиграла в первом же матче.

Интересно будет понаблюдать за игрой Александра Самонова , выменянного московскими армейцами из «Салавата Юлаева ». Фактор вратаря всегда очень важен в команде, стартовый голкипер должен быть надежным и опытным, помогать расти более молодым партнерам.

Кстати, завтра в России отмечается День народного единства, так что нужно набираться побольше позитива во всех отраслях и не только в спорте, несмотря на сложный информационный фон. В этом плане хоккей – одна из главных отдушин для болельщика», – сказал Андрей Назаров .