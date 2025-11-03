  • Спортс
  • Андрей Николишин: «Самсонов – #########. У него проблемы с дисциплиной, это его репутация. В НХЛ он никому не нужен, в КХЛ многие не захотели сотрудничать»
15

Бывший нападающий сборной России, чемпион мира Андрей Николишин заявил, что вратарь «Сочи» Илья Самсонов имеет проблемы с дисциплиной, из-за чего с ним не хотели заключать контракт клубы из НХЛ и FONBET КХЛ. Напомним, Самсонов 1 ноября подписал контракт с «Сочи».  

– В НХЛ он никому не нужен. Кто такой Илья Самсонов? С какими проблемами он по ходу своей карьеры сталкивался? Дисциплина. #############. Давайте называть вещи своими именами. 

Он ######### во всех смыслах слова. И всегда имел какие-то проблемы из-за этого. Это его репутация, из-за которой, думаю, многие клубы КХЛ не захотели сотрудничать.  

– В том числе и «Магнитка»? В пару к Набокову

– В «Магнитке» два сильных вратаря, местных, они выигрывали Кубок Гагарина. Зачем [Самсонов] им? 

– Может, еще потому, что там Кузнецов играет? Они в свое время вместе зажигали с Самсоновым... 

– Отлично. Ты правильно говоришь. Молодцы агенты, нашли команду. Он же играть хочет. Ему всего 28 лет, еще все впереди с правильным отношением. В НХЛ вряд ли уже [уедет], – сказал Андрей Николишин. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: YouTube-канал ЛЕД
