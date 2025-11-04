Ремпал прибыл в Уфу. В аэропорту форварда «Салавата» встретил Броссо, болельщики скандировали фамилию Шелдона
Шелдон Ремпал прибыл в Уфу.
Форвард «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал, вернувшийся в команду после краткого пребывания в системе «Вашингтона», прилетел в Уфу.
В аэропорту 30-летнего канадца встретил соотечественик – форвард Девин Броссо, недавно перешедший в «Салават» из московского «Динамо».
Собравшиеся болельщики скандировали фамилию новоприбывшего.
Ремпал вернулся в «Салават» на 100 млн. Но там же нет денег?!
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
