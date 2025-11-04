Ремпал прибыл в Уфу. В аэропорту форварда «Салавата» встретил Броссо, болельщики скандировали фамилию Шелдона

Шелдон Ремпал прибыл в Уфу.

Форвард «Салавата Юлаева » Шелдон Ремпал , вернувшийся в команду после краткого пребывания в системе «Вашингтона», прилетел в Уфу.

В аэропорту 30-летнего канадца встретил соотечественик – форвард Девин Броссо , недавно перешедший в «Салават» из московского «Динамо».

Собравшиеся болельщики скандировали фамилию новоприбывшего.

Ремпал вернулся в «Салават» на 100 млн. Но там же нет денег?!