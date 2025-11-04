  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ремпал прибыл в Уфу. В аэропорту форварда «Салавата» встретил Броссо, болельщики скандировали фамилию Шелдона
Видео
4

Ремпал прибыл в Уфу. В аэропорту форварда «Салавата» встретил Броссо, болельщики скандировали фамилию Шелдона

Шелдон Ремпал прибыл в Уфу.

Форвард «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал, вернувшийся в команду после краткого пребывания в системе «Вашингтона», прилетел в Уфу. 

В аэропорту 30-летнего канадца встретил соотечественик – форвард Девин Броссо, недавно перешедший в «Салават» из московского «Динамо». 

Собравшиеся болельщики скандировали фамилию новоприбывшего. 

Ремпал вернулся в «Салават» на 100 млн. Но там же нет денег?!

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
logoКХЛ
logoДевин Броссо
logoШелдон Ремпал
logoСалават Юлаев
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Форвард «Салавата» Броссо не сыграет с «Локомотивом». Он дисквалифицирован за драку с Дарьиным в матче с «Адмиралом»
1 ноября, 13:41Видео
Броссо сделал хет-трик Горди Хоу в матче с «Адмиралом». Форвард «Салавата» забил, сделал передачу и подрался
31 октября, 17:15Видео
Гендиректор «Салавата»: «Ждем Ремпала через 10 дней – нужно закрыть все вопросы с документами. Решение о том, когда он выйдет на лед, примет тренерский штаб»
26 октября, 14:32
Гендиректор «Салавата» о Броссо: «Контракт с ним тоже заключен на деньги от Хмелевски, смогли себе позволить»
26 октября, 12:15
Баширов о том, как «Салавату» удалось подписать Ремпала: «Освободили деньги из контракта Хмелевски, никаких долгов нет в связи с этим, все выплачиваем вовремя»
26 октября, 09:18
Главные новости
Роман Ротенберг сравнил хоккей и футбол: «Аналогии можно проводить бесконечно. Те же вещи работают – скорость старта, спринт. С коллегами обмениваемся мнениями»
17 минут назад
КХЛ. «Сибирь» примет «Торпедо», СКА против «Динамо» Москва, «Спартак» в гостях у «Сочи»
сегодня, 04:25
Роман Ротенберг: «Нет времени скучать по КХЛ, я вот каждый день работаю. Сейчас мои мысли только о сборной России, это приоритет для меня»
сегодня, 06:22
НХЛ. «Торонто» победил «Питтсбург», «Ванкувер» одолел «Нэшвилл», «Эдмонтон» уступил «Сент-Луису», «Сиэтл» обыграл «Чикаго»
сегодня, 05:40
Макдэвид набрал 1100 очков в регулярках НХЛ – в 726 матчах. Только Гретцки, Лемье и Босси достигли этой отметки быстрее в истории лиги
сегодня, 05:15
Малкин, Макдэвид и Сузуки делят лидерство в гонке ассистентов НХЛ – у всех по 16 передач
сегодня, 04:55
Макдэвид и Малкин догнали Маккиннона и Айкела в гонке бомбардиров НХЛ и делят с ними 2-е место – у всех по 19 очков. Лидирует Шайфли с 20 баллами
сегодня, 04:40
Малкин против «Торонто»: 16-й ассист в сезоне, 8 бросков, 0 из 3 на точке и «минус 2» за 22:33. У него 19 очков в 14 играх
сегодня, 04:05
«Торонто» победил «Питтсбург» (4:3 при 20:37 по броскам), уступая 0:3 после двух периодов. Нюландер набрал 2+1, Мэттьюс – 1+1
сегодня, 03:22
Канцеров после 6:1: «Шанхай» играет в канадский хоккей: все вперед, через выброс. Наш хоккей победил, «Металлург» мог забить еще больше»
вчера, 21:59
Ко всем новостям
Последние новости
Первый россиянин, кто выиграл Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Плохая кобыла берет со старта». Квартальнов о том, что у Лиможа 1 гол в последних 16 матчах за «Динамо» Минск после 6 шайб в первых 5 играх в сезоне
сегодня, 03:35
Прокатитесь по карьере Ови и выиграйте джерси или шайбу с его автографом
вчера, 22:30Тесты и игры
Строум про 2 шайбы у Овечкина в 12 матчах: «Вашингтону» нужно создать больше моментов для него. Чем лучше будет наше большинство, тем быстрее он снова оседлает волну успеха»
вчера, 21:49
Сучков о Самонове в ЦСКА: «Стабильности должен добавить, но кардинально ситуацию не изменит. Ждем расторжения Мартина, держать 3 вратарей примерно одного уровня клуб не будет»
вчера, 21:07
Достал, Батерсон и Курашев – звезды недели в НХЛ. У вратаря «Анахайма» 3 победы в 3 матчах, 94,8% отбитых бросков и 91 сэйв
вчера, 20:56
Юров об адаптации в «Миннесоте»: «Русские ребята каждый день советуют в игре и быту. Тарасенко подсказывал в матче с «Рейнджерс». Хорошо, что таких людей трое»
вчера, 20:39
Сергей Савельев о переподписаниях в КХЛ: «Должны быть только в сторону повышения. В НХЛ такого вообще нет, там игроки с минимальными контрактами становились звездами»
вчера, 20:28
Квартальнов о 2:0 с ЦСКА: «Демченко дал «Динамо» Минск шанс победить. Хороший раздражитель был сегодня, ребята отнеслись к сопернику серьезно»
вчера, 20:14
Кравец после 2:5 от «Нефтехимика»: «Барыс» уверенно провел 1-й период. Уозерспун врезался в штангу и выбыл до конца сезона»
вчера, 19:28