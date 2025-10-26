В «Салавате» рассказали, когда Шелдон Ремпал прилетит в Уфу.

– Когда Шелдон Ремпал прилетит в Уфу?

– Мы ждем его прибытия ориентировочно через 10 дней: нужно закрыть все вопросы с документами и сама дорога неблизкая. Решение о том, когда он выйдет на лед, примет тренерский штаб команды, – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.

«Салават Юлаев» объявил о возвращении канадского форварда в субботу, 25 октября.