Баширов о том, как «Салавату» удалось подписать Ремпала: «Освободили деньги из контракта Хмелевски, никаких долгов нет в связи с этим, все выплачиваем вовремя»

Ринат Баширов рассказал, как «Салават Юлаев» договорился с Шелдоном Ремпалом.

– Как удалось договориться в Ремпалом о контракте в вашей непростой ситуации?

– Ремпал такой человек, что для него комфорт тоже имеет большое значение. Уфа стала для него вторым домом, местом, где он все знает. Конечно, очень много пользы в переговорах было от нашего главного тренера. Его роль просто определяющая.

– Знаю, что Виктор Николаевич отлично ладит с легионерами.

– Да, так и есть. Шелдон знал о нашем желании его вернуть. Ситуация в клубе такая, что мы думали, что останется Саша Хмелевски, будет ключевым игроком, вокруг которого мы построим новую команду. Но судьба распорядилась иначе, плюс мы по понятным причинам не могли оставить и Ремпала, и Хмелевски. В итоге освободили деньги из контракта Саши, никаких долгов, в связи с этим нет, все выплачиваем вовремя, – сказал гендиректор «Салавата Юлаева».