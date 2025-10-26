Гендиректор «Салавата» о Броссо: «Контракт с ним тоже заключен на деньги от Хмелевски, смогли себе позволить»

В «Салавате» объяснили, на какие деньги подписали Девина Броссо .

– Еще раньше вы подписали двухлетнее соглашение с Девином Броссо, выменяв канадца из московского «Динамо».

– Да, контракт с ним тоже заключен на деньги от Хмелевски, смогли себе позволить. Кстати, Броссо очень дружит с Ремпалом, знаю, что они советовались друг с другом. Шелдон рад, что Девин теперь в нашей команде, – сказал гендиректор «Салавата » Ринат Баширов .