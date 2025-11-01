Форвард «Салавата» Броссо не сыграет с «Локомотивом». Он дисквалифицирован за драку с Дарьиным в матче с «Адмиралом»

Девин Броссо дисквалифицирован на один матч КХЛ.

Нападающий «Салавата Юлаева » Девин Броссо дисквалифицирован на один матч после драки в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Адмирала » (5:0).

«На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на нападающего хозяев Девина Броссо по п.3.4. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Зачинщик драки), на наказание по п.3.7. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Агрессор в драке), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении КХЛ.

Во втором периоде матча нападающий дальневосточников Александр Дарьин за воротами задел голкипера уфимцев Семена Вязового, после чего вратарь упал на лед.

Броссо сразу поехал в сторону Дарьина и набросился на соперника , заступившись за вратаря.

Таким образом, Броссо не сможет сыграть против «Локомотива».