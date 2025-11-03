Ротенберг провел мастер-класс для сборной России U18, Радулов присутствовал: «Международная практика – важнейшая часть развития каждого хоккеиста»

Роман Ротенберг проведел мастер-класс для юниорской сборной России.

Член совета директоров «Динамо », тренер сборной «России 25» провел мастер-класс для юниорской национальной команды. Мероприятие посетил нападающий «Локомотива » Александр Радулов .

«Сегодня провели мастер-класс для юниорской сборной России – сильнейших молодых хоккеистов страны. Ребята отлично поработали, показали характер, дисциплину и огромное желание расти. Приятно видеть их настрой и отдачу – с такими спортсменами действительно приятно работать.



Отдельные слова благодарности всем клубам, которые отпускают своих лидеров на сборы и турниры. Международная практика и возможность играть за сборную России – важнейшая часть развития каждого хоккеиста, шаг к профессиональному и личному росту.



Только вместе – поддерживая друг друга, помогая и доверяя – мы можем побеждать», – написал Роман Ротенберг .